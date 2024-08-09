Выездная встреча администрации с жителями прошла в поселке Правдинском

Администрация Пушкинского городского округа провела выездной прием для жителей поселка Правдинского. На вопросы ответили глава Максим Красноцветов и его профильные заместители, а также депутат Московской областной думы Михаил Жданов.

На встрече также присутствовали члены фракции «Единая Россия» местного Совета, представители ресурсоснабжающих и коммунальных организаций.



"Значительную часть заявителей беспокоит железнодорожный переезд. Сразу стоит отметить, что вопрос строительства путепровода находится в компетенции Министерства транспорта России. В феврале текущего года заключен контракт на проектирование. После разработки проектной документации проект будет направлен на экспертизу для получения положительного заключения. Ориентировочный срок завершения проектирования с получением положительного заключения — апрель 2025 года», — рассказал Максим Красноцветов.

Специалисты администрации рассмотрели 83 обращения. Жители интересовались темпом строительства жилого комплекса «Ивантеевка-2020», а также просили разрешить земельные вопросы, наладить работу коммунальных служб и благоустройства территории. На встрече обратили внимание на оказание материальной помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Многим из них трудно приобрести лекарства, оплатить коммунальные услугу или решить бытовые вопросы. Также поступили обращения от родственников участников специальной военной операции.

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