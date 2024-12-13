Выездной прием администрации прошел в Старых Химках

Сотрудники администрации Химок провели встречу с жителями в выездном формате. Всего с заявлениями обратились 44 человека.

Люди смогли обсудить волнующие вопросы с представителями профильных ведомств в сферах ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

«У нас был вопрос по поводу электричества. Специалисты пообещали все проконтролировать. Все быстро разрешили», — отметила жительница городского округа Химки Ирэн Зимоглядова.

Жители высоко оценивают формат выездных приемов. Благодаря ему любые ситуации удается решить оперативно.

Также жители могут озвучить мысли касательно улучшения инфраструктуры Химок или оставить заявки на проведение тех или иных работ в их районе.

Напомним, следующая встреча сотрудников администрации с жителями состоится 26 декабря в микрорайоне Левобережный по адресу: улица Зеленая, дом № 22. Посетить ее можно будет с 18:00 до 20:00. Важно не забыть взять с собой паспорт.

Всего с начала года в Химках организовали 52 приема с жителями в выездном формате. Специалисты обработали свыше 2,6 тысячи заявлений.