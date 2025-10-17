Выездной прием администрации прошел в Старых Химках

Выездная администрация прошла в школе № 8 имени Матвеева в Старых Химках, где глава округа Елена Землякова совместно с профильными сотрудниками взяли в работу 90 обращений жителей. Основные темы касались жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и жилых домов.

Сергей Юхарев — житель дома № 8 на Ленинском проспекте, поднял вопрос ремонта фасада своего многоквартирного дома. Он работает преподавателем по самбо и, вернувшись с тренировочных сборов, обнаружил повреждения кирпичной кладки.

«Вернулся и не сразу заметил. Когда подошел к балкону, увидел разгром. Ожидаю, что мы решим эту проблему. Потому что вот-вот уже начнется зимний период. Стенка тонкая, в квартире будет холодно», — поделился Сергей Юхарев.

Елена Землякова вместе с заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству Александром Сорокиным и представителем управляющей компании взяли ситуацию под особый контроль. Планируется провести локальный ремонт поврежденного участка фасада.

«Формат встреч помогает наладить прямой диалог между жителями, специалистами обслуживающих организаций и администрацией. Горожане тут оперативно получают консультации и решают вопросы с представителями всех профильных ведомств. Системный подход к проведению выездных администраций позволяет эффективно реагировать на запросы жителей и повышать качество жизни во всем округе», — рассказала депутат Инна Монастырская.

Прием населения на выездных администрациях организуется еженедельно в различных микрорайонах Химок, с начала года прошло уже 39 встреч.