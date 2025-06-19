Выездной прием администрации прошел в Старых Химках

Жители Химок поделились вопросами и предложениями с сотрудниками администрации округа и представителями профильных ведомств на выездном приеме. Традиционно самыми частыми стали обращения, касающиеся сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и здравоохранения.

Специалисты приняли в работу 49 обращений. Еженедельный формат пользуется особой популярностью у граждан, так как все желающие могут решить вопросы сразу на месте, обратившись к одному или нескольким представителям профильных организаций. Кроме того, жителям предлагают сделать заявку на ремонт или озвучить инициативы по улучшению инфраструктуры округа.

«Мы обратились по поводу организации спортивного мероприятия — мотоциклетной гонки. Это будут локальные соревнования, в которых примут участие порядка 200 человек. Мы увидели позитивный настрой и желание помочь. В рабочем порядке уже составили дорожную карту движения и будем работать дальше», — поделился заявитель Павел Ванин.

Анатолий Киселев обратился на выездную администрацию с несколькими вопросами, связанными с ремонтом и инженерными сетями его жилого дома, и получил ответы по всем направлениям.

Напомним, что с начала года в Химках провели 23 выездных приема администрации и обработали свыше 1100 заявлений граждан.