Выездной прием администрации прошел в школе № 9 в Дмитрове

В школе № 9 прошел выездной прием администрации Дмитровского округа. На вопросы жителей ответили глава Михаил Шувалов, его заместители, руководители ключевых служб, депутаты, а также представители фонда «Защитники Отечества».

Жителей интересует состояние жилого фонда и придомовых территорий. Рассмотрена ситуация в жилом комплексе «Пятиречье» в Целееве. Михаил Шувалов поручил организовать электронное голосование по выбору управляющей компании и обеспечить бесперебойное водоснабжение, отремонтировать санузлы в доме на улице Бусалова в Яхроме и включить тротуар на улице Маркова в план благоустройства на следующий год.

Особое внимание уделили социальным вопросам. Рассмотрена возможность улучшения жилищных условий для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в том числе для многодетной семьи, проживающей в малометражном помещении, и одинокой бабушки, воспитывающей внука с инвалидностью. Семья окажут поддержку.

«Главная цель таких встреч — быть ближе к людям, слышать их вопросы и оперативно включаться в решение. Мы видим высокую вовлеченность жителей и благодарны за конструктивный диалог. Каждое обращение взято в работу, все поручения будут отработаны», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Формат выездных администраций доказал свою востребованность среди жителей, обеспечивая открытость власти и оперативность в решении насущных проблем. Администрация Дмитровского округа намерена и далее продолжать данную практику.