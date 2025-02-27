Выездной прием администрации прошел в поселке Менделеево под Солнечногорском

Выездной прием администрации прошел во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений Госстандарта в поселке Менделеево под Солнечногорском. На встрече рассмотрели порядка 50 вопросов по разным темам.

«Такие встречи — это возможность услышать людей и оперативно включиться в решение их проблем. Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений Госстандарта — гордость Солнечногорска, и наша задача — создать комфортные условия для его сотрудников», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На вопросы жителей отвечали глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, прокурор первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области Антон Говоров, Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов, исполняющий обязанности начальника ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Валов, руководитель следственного отдела Михаил Маркаров, председатель окружного Совета депутатов Марина Веремеенко.

Сотрудников института интересовали вопросы, касающиеся комфортной городской среде и комплексного развития территорий. В поселке Менделеево продолжается масштабная реконструкция сетей холодного и горячего водоснабжения, и жители попросили учитывать их пожелания при благоустройстве после окончания земляных работ.

На большинство вопросов специалисты ответили на месте, а оставшиеся — взяли на контроль.