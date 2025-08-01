Выездной прием администрации прошел в поликлинике № 2 в Химках

Выездной прием администрации прошел в стенах поликлиники № 2 на улице Лавочкина в Химках. Жители округа смогли пообщаться с представителями регионального Министерства здравоохранения и профильными специалистами.

Самые частые вопросы жителей касались качества оказания медицинских услуг и алгоритма записи к специалистам.

«Стараемся быстро решать вопросы наших жителей. Сегодня к нам обратились с вопросами записи на исследования, льготному лекарственному обеспечению и кадровым вопросам», — поделился советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов.

Жители округа высоко оценили формат выездного приема. Благодаря ему они могут оперативно получить ответы на волнующие их вопросы в индивидуальном порядке, а также обратиться сразу к нескольким специалистам.

Напомним, что в Химках каждое воскресенье до конца лета будут проходить выездные диспансеризации. Площадкой выступит выставочный комплекс «Артишок». Жители округа смогут сдать анализы, проверить наличие заболеваний и получить консультации специалистов с 9:00 до 13:00.