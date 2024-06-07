Выездной прием администрации прошел в Новых Химках

Представители управлений, городских служб и сотрудники администрации провели встречу с жителями Новых Химок. Свои вопросы озвучили более 60 жителей городского округа.

Получить консультацию по вопросам, касающимся различных сфер жизни города, может любой химчанин. Формат выездной администрации позволяет жителям составить обращения напрямую сотрудникам профильных ведомств. Вопросы, как правило, касаются сфер жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства и других.

«Сначала я записалась на прием в администрацию, но потом узнала, что сотрудники управлений проведут встречу в нашем микрорайоне. Такой формат очень удобен, потому что прием проводят возле дома, все очень доступно, специалисты с радостью идут на контакт», — поделилась жительница Новых Химок Марина Соколова.

Итоги таких встреч определяют план дальнейших работ. В разных микрорайонах Химок с начала года провели 22 выездных администрации. В работу приняли более 1000 обращенй. Для оформления запроса при себе необходимо иметь паспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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