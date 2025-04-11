Выездной прием администрации прошел в больнице имени Гольца во Фрязине

Тематический выездной прием администрации прошел в обособленном подразделении Щелковской больницы имени Гольца во Фрязине. Участники обсудили вопросы здравоохранения и медицинское обслуживание населения.

Жители Фрязина определили несколько проблем: запись к узким специалистам, доступность жизненно важных препаратов и укомплектованность кадрами.

В мероприятии приняли участие представители администрации, здравоохранения и жители округа. На вопросы ответили Евгений Мартынов — председатель Общественной палаты Московской области, руководитель проекта «ЗдравКонтроль» и председатель комиссии по здравоохранению, Юрий Радионов — советник министра здравоохранения, сотрудники Щелковской больницы, муниципальные депутаты и заместители главы городского округа.

Представители больницы пояснили, что медикаменты закупают в соответствии с Федеральным Законом № 44. Нестероидные противовоспалительные средства и обезболивающие имеются в достаточном количестве, а антибиотики и средства индивидуальной защиты пополняются по надобности.

Укомплектованность врачами в больнице составляет 94%, а средним персоналом — 95%. Работа по привлечению кадров продолжается.

Все вопросы приняты в работу. Актуальная информация опубликовала в телеграм-чате «Фрязино.Здоровье». Там же можно узнать о записи к врачу, проблемах с обследованиями, консультациях по нормативным актам или оставить жалобу.

«Здоровье населения остается приоритетом для организаторов встречи. Совместными усилиями медицина в регионе должна стать доступнее и качественнее», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.