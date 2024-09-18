Выездной прием администрации прошел на заводе «Цементум» в Воскресенске
В Воскресенске на базе завода «Цементум» состоялась встреча с администрации с сотрудниками. Глава округа Алексей Малкин совместно с заместителями и профильными специалистами ответил на их вопросы.
Сотрудники завода, являющиеся жителями Воскресенска, обратились с вопросами по темам ЖКХ, благоустройства территорий, ремонта дорог, электроснабжения и раздельного сбора мусора. Все поднятые вопросы взяты на контроль и будут решаться в ближайшее время.
Директор производственного кластера компании «Цементум» Ольга Будкина выразила благодарность за организацию такого формата встречи.
Проведение выездных администраций продолжится и на других предприятиях округа, что позволит жителям активно участвовать в решении важных для них вопросов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».