Выездной прием администрации прошел на заводе «Цементум» в Воскресенске

В Воскресенске на базе завода «Цементум» состоялась встреча с администрации с сотрудниками. Глава округа Алексей Малкин совместно с заместителями и профильными специалистами ответил на их вопросы.

Сотрудники завода, являющиеся жителями Воскресенска, обратились с вопросами по темам ЖКХ, благоустройства территорий, ремонта дорог, электроснабжения и раздельного сбора мусора. Все поднятые вопросы взяты на контроль и будут решаться в ближайшее время.

Директор производственного кластера компании «Цементум» Ольга Будкина выразила благодарность за организацию такого формата встречи.

Проведение выездных администраций продолжится и на других предприятиях округа, что позволит жителям активно участвовать в решении важных для них вопросов.

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