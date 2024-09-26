Выездной прием администрации прошел на кирпичном заводе в Воскресенске

В городском округе Воскресенск активно развиваются новые формы взаимодействия власти с населением. Помимо традиционных встреч в учреждениях культуры, теперь проводятся выездные приемы граждан на территории крупных предприятий.

Так, встреча состоялась на базе АО «Воскресенский кирпичный завод». На мероприятие пришли работники завода, которые смогли задать заместителям главы муниципалитета и профильным специалистам вопросы, касающиеся их повседневной жизни. Основное внимание было уделено вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и содержания многоквартирных домов.

Все обращения были зафиксированы и взяты на контроль для дальнейшего решения. Специалисты обещают предоставить жителям полные и развернутые ответы в кратчайшие сроки.

Новый формат выездных приемов на предприятиях позволяет улучшить взаимодействие между властью и населением, обеспечивая более тесный контакт и оперативное решение насущных вопросов.

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