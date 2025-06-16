Выездной прием администрации пройдет в Старых Химках 18 июня

Выездной прием администрации — традиционный формат в Химках, позволяющий жителям округа оперативно решить волнующие их вопросы. Очередная встреча специалистов с заявителями состоится 18 июня в Старых Химках.

Сотрудники администрации Химок и представители профильных организаций и городских служб примут обращения граждан и ответят на вопросы, касающихся сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, здравоохранения и социальных услуг.

Выездной прием начнется в 18:00 и продлится д 20:00. Посетить его можно будет по адресу: проспект Мира, дом 22/7, школа «Наследие».

Каждый желающий сможет не только получить консультацию, но и предложить собственную инициативу по развитию городской инфраструктуры, а также оставить отзыв о работе сотрудников. Для этого необходимо будет отсканировать QR-код и заполнить электронную форму.