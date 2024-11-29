Администрация Солнечногорска провела прием на производстве стеклопластика

Выездной прием администрации прошел в научно-производственном объединении «Стеклопластик» в поселке Андреевка под Солнечногорском. На встрече рассмотрели порядка 30 вопросов по разным темам.

На вопросы сотрудников научно-производственного объединения «Стеклопластик» ответили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, его заместители, руководители профильных управлений и депутат местного Совета Николай Трофимов. Большинство обращений касалось благоустройства, содержания и ремонта дорог, а также вопросов жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений.

«Такой формат общения с гражданами способствует быстрому решению возникающих проблем, поскольку на встрече присутствуют представители всех подразделений администрации. Приятно видеть, что люди отмечают положительные изменения», — подчеркнул Константин Михальков.