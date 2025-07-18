Выездной прием администрации Можайска прошел в деревне Горетово

Администрация Можайска ответила на вопросы жителей деревни Горетово. Они интересовались, как в муниципалитете борются с борщевиком Сосновского.

На встрече определили проблемный участок и выяснили, что он принадлежит частному лицу. В его адрес направят предписание с требованием устранить растение. В случае невыполнения ему грозит увеличение земельного налога в пять раз.

В деревни Горетово и в близлежащих населенных пунктах с борщевиком борются химическим и механическим способом. Планово обработали 36 гектаров и 16,5 — по обращениям граждан. Специалисты пояснили, что предстоит повторно распылить химикаты.

Отметим, выездные приемы удобны для жителей. Собственники жилых домов в отдаленных территориях могут задать волнующие вопросы и получить ответы от профильных специалистов и нотариуса.