Выездной прием администрации Можайска прошел в деревне Горетово

Администрация Можайска ответила на вопросы жителей деревни Горетово. Они интересовались, как в муниципалитете борются с борщевиком Сосновского.
На встрече определили проблемный участок и выяснили, что он принадлежит частному лицу. В его адрес направят предписание с требованием устранить растение. В случае невыполнения ему грозит увеличение земельного налога в пять раз.
В деревни Горетово и в близлежащих населенных пунктах с борщевиком борются химическим и механическим способом. Планово обработали 36 гектаров и 16,5 — по обращениям граждан. Специалисты пояснили, что предстоит повторно распылить химикаты.
Отметим, выездные приемы удобны для жителей. Собственники жилых домов в отдаленных территориях могут задать волнующие вопросы и получить ответы от профильных специалистов и нотариуса.
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