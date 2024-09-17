Выездной прием администрации Ленинского округа прошел на заводе отделочных материалов

Специалисты администрации Ленинского округа встретились с сотрудниками производственного комплекса «Албес» в Южной промзоне в Видном. Новый формат общения с жителями стали практиковать недавно.

Сотрудники предприятия, которые живут в Ленинском округе, смогли задать вопросы прямо на рабочем месте. На них ответил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Нам важна обратная связь от каждого жителя. „Выездная администрация“ зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных форматов работы, очень востребованных людьми. Внедряя практику выездов в организации, решили начать с одного из крупнейших предприятий округа», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Жители интересовались дорожно-транспортной тематикой, жилищно-коммунальных хозяйством, экологией и социальной сферой. Многие проблемы удалось решить на месте, а те задачи, которые требовали дополнительной проработки, взяли на контроль. Одна из таких — очередь в детские сады для сотрудниц «Албеса».

«Для сокращения очередности мы ускоренными темпами строим детские сады в разных локациях округа. Три детских сада ввели в начале сентября: в „Южной Битце“ на 325 мест, в „Пригороде Лесном“ на 360 мест и в ЖК „Горки парк“ на 350 мест. Еще три дошкольных учреждения введем до конца года», — рассказал глава муниципалитета.

В пресс-службе администрации Ленинского округа уточнили, что подобный формат общения с жителями будут применять и дальше.

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