Выездной прием администрации Химок провели в микрорайоне Подрезково

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Выездная встреча жителей Химок с сотрудниками администрации прошла в микрорайоне Подрезково. На мероприятии обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства территорий, социальной поддержки населения.

Более 40 обращений от горожан рассмотрели специалисты ведомств.

Так, житель микрорайона Игорь Мальцев попросил навести порядок в придомовой территории.

«Я обратился по поводу благоустройства тротуаров и пешеходных дорожек возле дома. Специалисты приняли мое обращение, мы все обсудили. Очень надеюсь, что к работам приступят совсем скоро. Такой формат встреч мне понравился, можно решить все проблемы практически возле дома», — рассказал Игорь Мальцев.

Всего в Химках с начала года прошло 28 выездных встреч горожан с представителями администрации. Следующая встреча состоится в Старых Химках. Она пройдет в школе № 30 с 16:00 до 20:00.

Напомним, что ранее Андрей Воробьев встретился со старостами нескольких муниципалитетов Подмосковья. Это была уже второе расширенное собрание с его участием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте