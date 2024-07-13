Выездной прием администрации Химок провели в микрорайоне Подрезково

Более 40 обращений от горожан рассмотрели специалисты ведомств.

Так, житель микрорайона Игорь Мальцев попросил навести порядок в придомовой территории.

«Я обратился по поводу благоустройства тротуаров и пешеходных дорожек возле дома. Специалисты приняли мое обращение, мы все обсудили. Очень надеюсь, что к работам приступят совсем скоро. Такой формат встреч мне понравился, можно решить все проблемы практически возле дома», — рассказал Игорь Мальцев.

Всего в Химках с начала года прошло 28 выездных встреч горожан с представителями администрации. Следующая встреча состоится в Старых Химках. Она пройдет в школе № 30 с 16:00 до 20:00.

Напомним, что ранее Андрей Воробьев встретился со старостами нескольких муниципалитетов Подмосковья. Это была уже второе расширенное собрание с его участием.

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