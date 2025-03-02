Выездной прием администрации Химок прошел в научном объединении Лавочкина

Администрация Химок встретилась с сотрудниками научно-производственного объединения имени Лавочкина по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных исследований. Обращение оставили более 35 человек.
Выездной прием администрации прошел в Старых Химках. Представители городских служб и профильных управлений ответили на вопросы в сферах ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Такой формат общения востребован у жителей муниципалитета. Химчане могут предложить идеи по улучшению инфраструктуры или подать заявки на проведение ремонтов.
«Я обратилась по поводу ремонта в доме. Просьбу зафиксировали, пообещали разобраться с моим вопросом. На таком мероприятии я в первый раз, но формат встреч показался очень удобным», — рассказала жительница улицы Союзная Марина Морозова.
Жители могут оставить заявки или отзыв о работе профильных специалистов, перейдя по специальному QR-коду и заполнив форму.
Это уже седьмая по счету выездная администрация с начала 2025 года. В прошлом в разных микрорайонах прошло 52 встречи с жителями, приняли в работу свыше 2,6 тысяч обращений.
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