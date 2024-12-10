Выездной прием администрации для бизнесменов прошел в Солнечногорске

Выездной прием администрации для предпринимателей прошел в Солнечногорске. Более 30 представителей бизнеса напрямую обратились со своими вопросами к региональным, муниципальным органам власти, налоговой службе, ресурсоснабжающим организациям.

Выездной прием администрации для предпринимателей стал новшеством для округа. Ранее такой формат успешно зарекомендовал себя для решения вопросов жителей, старост и председателей советов многоквартирных домов.

На одной площадке бизнесмены смогли обсудить актуальные проблемы, получить консультации и узнать о доступных мерах поддержки. Все обращения были взяты в работу, чтобы помочь предпринимателям справиться с возникающими трудностями. Представители областного инвестиционного блока взяли на себя сопровождение ряда вопросов.

Большинство обращений касались обеспечения коммунальными ресурсами, транспортной доступности, а также земельных и имущественных вопросов.

«В таком диалоге власти понимают реальную проблематику и запросы инвесторов на своей территории. Важно оперативно на них реагировать. Это имеет конкретный экономический эффект: разрешив вовремя проблему, это помогает предпринимателю экономить конкретные денежные средства, ускорить реализацию инвестпроекта и в целом положительно влияет на инвестклимат», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

Глава городского округа Константин Михальков отметил, что благодаря активному взаимодействию власти и бизнеса предприятия Солнечногорска получили в два раза больше мер поддержки в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.

«Формат понравился многим — живой диалог без формальностей. Главное — мы услышали друг друга. Для меня важно, чтобы каждый, кто работает на благо округа, чувствовал поддержку», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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