Выездной прием администрации Чехова прошел на заводе декоративных покрытий для мебели

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин встретился с сотрудниками и руководством завода «Шаттдекор». Участники обсудили взаимодействие бизнеса с муниципалитетом, а также благоустройство территорий и содержание многоквартирных домов.

Глава округа Михаил Собакин отметил, что подобные встречи позволяют наладить партнерство между муниципалитетом и бизнесом. Руководителям завода «Шаттдекор» показали ему процесс производства декоративных покрытий для мебели. Затем сотрудники задали вопросы в рамках выездного приема. Им рассказали про благоустройство территорий, подготовку к отопительному сезону, содержание многоквартирных домов, вывоз отходов, а также помощь семьям военнослужащих и реализацию проектов инициативного бюджетирования.

«На большинство заданных вопросов мы сразу же дали разъяснения, остальные проработаем и всем заявителям обязательно направим ответы», — подчеркнул глава округа Михаил Собакин.

Отметим, «Шаттдекор» — крупнейший поставщик декоративных покрытий для мебели. Он начал работать в Чехове в 2008 году, а в 2019 в округе построили вторую очередь, в 2022 получили оборудование из Китая и Германии на 88,8 миллионов рублей и модернизировали производство.

«Шаттдекор» — один из самых крупных налогоплательщиков в городском округе. Здесь трудятся 250 работников, из которых 80% — жители Чехова.

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