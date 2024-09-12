Замглавы Чеховского округа провел встречу с жителями

Заместители главы городского округа Чехов Артем Попов и Анна Кравцова встретились с жителями Чехова. Они ответили на волнующие вопросы. Ближайший подобные прием состоится в поселке Васькино в Доме культуры «Каскад» 12 сентября.

Жители обращались к заместителям в том числе и по приобретению недвижимости беженцам из Донбасса, продолжению строительства комплекса «Морозовка» и улучшению жилищных условий.

«Открытый диалог и оперативное реагирование на запросы жителей — это приоритетные задачи для органов местного самоуправления. Только совместными усилиями мы сможем сделать городской округ Чехов еще более комфортным и благоприятным для проживания», — сказал заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов.

Отметим, записаться на прием в администрации можно на официальном сайте или по телефону: 8 (496) 726-89-96. Вопросы жителей принимают в службе по работе с обращениями граждан, который расположился в доме № 3 на Советской площади.

Ближайшая выездная встреча пройдет 12 сентября в поселке Васькино в Доме культуры «Каскад» в 18:00. Предварительная запись не нужна.

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