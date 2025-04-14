Выездной пленэр подмосковных художников прошел на набережной в Ногинске

Союз художников Подмосковья выбрал город Ногинск в качестве локации для творческой работы на открытом воздухе. Художники разместили мольберты на набережной реки Клязьма.

Выбор этого места не случаен. Прекрасный вид на Богоявленский собор, Тихвинскую церковь предстал взору с набережной реки. Полюбоваться местными красотами и запечатлеть их на холсте пришли не только ногинские художники, но и гости из Одинцова, Сергеев-Посада и Люберец.

Выездной пленэр подмосковных художников совпал с Великим православным праздником — Вербным воскресеньем. Работы с этой поездки украсят картинные галереи в подмосковных городах.

Жители Ногинска живо интересовались творчеством подмосковных художников. Они подходили то к одной группе, то к другой, спрашивали о мастерстве написания картин, узнавали о впечатлениях о городе.