Выездной осмотр мобильной бригады пройдет в Егорьевске 12 ноября

В рамках программы по повышению доступности качественной медицинской помощи в Подмосковье, жители отдаленных населенных пунктов получают возможность пройти обследование квалифицированных специалистов. Так, в среду, 12 ноября, жители деревни Рахманово смогут посетить мобильную врачебную бригаду.

Прием будет организован в соседнем селе Раменки, в здании местной амбулатории по адресу: улица Новая, дом № 24. В состав выездной команды вошли невролог, гинеколог, эндокринолог и кардиолог.

«Выездные осмотры являются краеугольным камнем нашей стратегии профилактической медицины. Они позволяют своевременно выявлять хронические заболевания на ранних стадиях, корректировать текущие схемы лечения и, что не менее важно, контролировать прохождение диспансеризации для жителей отдаленных населенных пунктов, где доступ к узким специалистам может быть затруднен», — сообщила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Егорьевской больницы Ольга Миронова.

Прием специалистов начнется в 09:00 утра. Для прохождения консультации жителям необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.