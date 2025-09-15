Выездной медосмотр пройдет в Орехово-Зуеве

В Московской области активно расширяется программа, направленная на повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. В рамках этой инициативы Министерство здравоохранения региона организует регулярные выезды мобильных медицинских комплексов в сельскую местность, предоставляя возможность пройти необходимые обследования и консультации рядом с домом.

В середине сентября жители деревень Коротково и Гора получат возможность пройти флюорографическое обследование и первый этап диспансеризации, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Мобильный медицинский комплекс будет размещен вблизи фельдшерско-акушерского пункта.

«Своевременное выявление неинфекционных заболеваний на ранних стадиях помогает уменьшить вероятность их развития и распространения. Поэтому так важно, чтобы жители отдаленных и труднодоступных районов могли проходить обследования вовремя. Для этого мы организовываем выезды мобильного комплекса в сельскую местность», — сообщила начальник лечебно-профилактического отдела Наталья Ивлева.

Для прохождения обследования жителям необходимо иметь при себе паспорт и страховой полис обязательного медицинского страхования. В деревне Коротково мобильный комплекс будет располагаться 16 сентября по адресу: дом № 92а, а в деревне Гора 17 сентября — по адресу: дом № 17. Время работы мобильного комплекса в оба дня — с 09:00 до 13:00. По окончании процедуры флюорографии жители смогут пройти первый этап диспансеризации, включающий в себя осмотр врача, измерение артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, а также другие необходимые обследования, направленные на выявление факторов риска развития заболеваний.