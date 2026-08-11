Выездной медицинский прием пройдет в Балашихе 15 августа

15 августа жители Балашихи старше 18 лет смогут бесплатно пройти комплексное обследование здоровья в Пестовском парке. Прием будет проходить с 10:00 до 14:00, предварительная запись не требуется.

Специалисты проведут анкетирование, измерят рост, вес и артериальное давление, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, сделают электрокардиограмму и проверят внутриглазное давление.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Также в парке можно будет пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Обследование проведут специалисты профильного медицинского учреждения с использованием передвижного медицинского комплекса.

Выездной прием позволит жителям пройти основные обследования в одном месте без предварительной записи и посещения поликлиники.