Выездной кабинет офтальмолога открыли в Поваровской поликлинике в Солнечногорске

В рамках программы ротации медицинских кадров в Поваровской поликлинике городского округа Солнечногорск работает мобильный кабинет врача-офтальмолога. Жители Поварово и близлежащих населенных пунктов могут пройти обследование и получить консультацию специалиста, не покидая своего района.

Обследование включает в себя комплексную диагностику зрения: измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна, проверку остроты зрения и подбор очков при необходимости. Пациентов принимает врач-офтальмолог из Менделеевской поликлиники Полина Бондарева, которая приезжает в Поварово не реже двух раз в месяц.

«Программа ротации кадров — это шаг к тому, чтобы качественная медицинская помощь стала по‑настоящему доступной. За период работы кабинета от жителей поступило много положительных отзывов, особенно от пожилых людей и маломобильных граждан», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Прием врача-офтальмолога проводится по четвергам с 8:30 до 15:30 по адресу: г. о. Солнечногорск, пгт. Поварово, мкр. № 2, д. 1.