Выездное заседание штаба ЖКХ прошло в Домодедове

Представители штаба жилищно-коммунального хозяйства городского округа Домодедово приняли участие во встрече в микрорайоне Южный. Они обсудили эффективные формы работы управляющих компаний с жителями многоквартирных домов.

Перед заседанием глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева побывала в диспетчерской управляющей компании «Ритм».

«Детально познакомилась с организацией процессов и работой диспетчерской. Все заявки фиксируются, контролируются, по каждой — обратная связь. Важно, что используются современные цифровые решения — например, платформа „РосКвартал“ — это помогает держать ситуацию на контроле и быть на связи с людьми. Еще одно удобное решение — чаты домов, где жильцы получают оперативную информацию», — отметила Евгения Хрусталева.

Затем представители штаба осмотрели дворы домов на улице Курыжова. Саму встречу провели в школе № 9. Поговорили о важности организации праздников во дворах домов, а также о взаимодействии управления ЖКХ с областным оператором по вывозу ТКО.

Так, за три года удалось сократить число контейнеров, увеличив их объем. При этом освободили 36 дополнительных парковочных мест. Также стало меньше жалоб от жителей.