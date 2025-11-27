Выездное заседание Мособлдумы по вопросам цифровизации медицины прошло в Химках

В Подмосковье продолжают активно внедрять современные технологии в систему здравоохранения. Развитие медицины в данном направлении обсудили на выездном заседании комитета по социальной политике здравоохранения Мособлдумы. Главной темой стала доступность и качество медицинских услуг для жителей региона.

Теперь жители Московской области могут не только записаться к врачу онлайн, но и получить консультацию профильного специалиста через телемедицину. Анализы пациентов проверяют нейросети, а цифровые помощники помогают собирать первичный анамнез, оформлять медкарты и записывать на прием.

«Для диагностики лечения пациентов в регионе активно внедряются цифровые технологии, направленные на помощь врачу первичного звена и узким специалистам. Это обработка КТ-снимков, результатов ЭКГ с помощью искусственного интеллекта. Это уже реальность сегодняшнего дня нашего регионального здравоохранения», — отметил председатель комитета по социальной политике и здравоохранения Мособлдумы Андрей Голубев.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Химкинской клинической больницы Ирина Должкова рассказала, что в умедчреждении внедрили 134 стандарта и алгоритма, которые помогают упорядочить работу и повысить эффективность оказания помощи.

«Все, что делается, направлено на то, чтобы пациент чувствовал себя нужным, не брошенным», — подчеркнул главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

В 2022 году поликлинику № 2 капитально отремонтировали, сделав современнее и удобнее для пациентов. Здесь оборудовали кабинеты дневного стационара, отделение неотложной помощи, фильтр-бокс и онкологический блок. Сейчас здесь ведут прием более 40 специалистов по 17 направлениям.

«Я могу точно сказать, что такие достижения происходят благодаря лидеру. Владислав Александрович как капитан, возглавляющий у нас здравоохранения на территории городского округа, сумел организовать слаженную работу», — заключила глава Химок Елены Землякова.

Учреждение ежедневно обслуживает свыше 140 пациентов. Чтобы поддержать медицинский персонал, для сотрудников ввели дополнительные меры: единовременные выплаты, компенсацию за аренду жилья и субсидии на проезд в общественном транспорте.