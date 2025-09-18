Выездное заседание коллегии МЧС России прошло в Можайске

Представители главного управления МЧС России по Московской области провели региональную встречу в гимназии № 4 в Можайске. На ней обсудили итоги работы и планы.

Участниками мероприятия стали первый заместитель руководителя главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Полетыкин; руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, а также начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов.

На заседании коллегии подвели итоги работы и определили актуальные задачи. Также состоялось награждение лучших сотрудников пожарно-спасательной службы. Им вручили ведомственные медали и нагрудные знаки за высокие профессиональные достижения и безупречную службу.

Кроме того, у гимназии организовали выставку сил и средств территориального звена МЧС. Здесь можно было увидеть современную технику, примерить боевую одежду пожарных и попробовать свои силы в подаче воды с помощью пожарного ствола.

«Особенно хочется отметить проведение сотрудниками МЧС большой профилактической работы среди населения, в особенности молодежи, в образовательных учреждениях, что также приносит свои положительные результаты», — сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.