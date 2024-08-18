Администрация Красногорска провела встречу с жителями в ДК «Подмосковье»

Администрация городского округа Красногорск провела выездную встречу с жителями в Доме культуре «Подмосковье». Специалисты профильных ведомств рассмотрели более 40 обращений.

Практика выездных администраций — инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Красногорска Дмитрий Волков, его заместители и руководители ведомств рассмотрели вопросы транспортного сообщения, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница поселка Архангельского поблагодарила администрацию за ремонт пешеходных дорожек в парке Победы. Подрядчик заменил 2300 квадратных метров асфальта.

Леонид Трестин — руководитель городской патриотической организации, где школьники занимаются реконструкцией сражений, изучают военную историю и участвуют в раскопах. Педагог попросил поддержки у муниципалитета, ведь ребята уже собрали музей из найденных экспонатов.

«Экспонаты все найдены в местах боев Великой Отечественной войны. Есть и печка-буржуйка, и крышка люка от танка Т-34», — рассказал Леонид Трестин.

Специалисты администрации рассмотрели порядка 40 обращений. Все они взяты в работу.

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