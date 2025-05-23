Выездное совещание администрации по вопросам благоустройства прошло в Реутове

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин провел выездное совещание, посвященное благоустройству территорий возле домов № 27, 29 и 31 на улице Транспортная. Этот район с новой застройкой вызвал у жителей ряд вопросов и предложений по улучшению окружающей среды.

В ходе встречи представители администрации вместе с домкомами и управляющими компаниями обсудили сроки завершения работ, а также вопросы взаимодействия между управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями.

«Мы стали постоянными гостями на Транспортной. Эти дома — зона нашего повышенного внимания. Большинство вопросов, с которыми обращались жители, уже решены. Сейчас проводятся последние работы по устранению недочетов, которые были выявлены ранее. Проверили состояние территорий по уборке, по высадке зеленых насаждений. В целом качество работ устраивает, но еще есть, к чему стремиться. Обсудили с жителями дома 31 вопрос установки забора возле детской площадки. Это следует вынести на согласование, чтобы решение приняло большинство жильцов», — отметил первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин.

По итогам совещания он поручил устранить неровности грунта в местах будущих газонов, а также полностью восстановить дорожное покрытие возле дома № 31, которое пострадало во время ремонта газовых коммуникаций.