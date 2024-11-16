Администрация Химок провела выездной прием жителей поселка Лунево

Выездную встречу администрации Химок с жителями поселка Лунево организовали в неформальной обстановке. Граждане обсудили с представителями профильных ведомств волнующие вопросы в сферах ЖКХ, транспорта и благоустройства.

Главной темой встречи стало содержание контейнерных площадок. Жители поселения рассказали, что точки сбора мусора в районе перегружены, так как ими пользуются люди из соседних деревень.

«Нам пообещали, что на некоторых площадках обустроят дополнительные мусорные контейнеры, а также поставят камеры. В начале следующего года ждем результат», — отметила жительница поселка Лунево Галина Зырянова.

Также участники собрания попросили установить контейнеры на отдаленных улицах .

Напомним, что с начала года в Химках организовали 48 выездных встреч сотрудников администрации с гражданами. Специалисты приняли более 2,4 тысяч обращений.

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