Выездное экспресс-тестирование на ВИЧ проведут в Балашихе 15 августа

15 августа в Пестовском парке Балашиха состоится выездная акция специалистов Центра СПИД. С 10:00 до 14:00 все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус всего за 15 минут. До и после тестирования участники получат консультацию врача-эпидемиолога Центра.

«Знание своего ВИЧ-статуса дает уверенность в завтрашнем дне. Если он отрицательный, нужно продолжить соблюдение простых мер профилактики. При положительном — начать лечение антиретровирусными препаратами, которые напрямую влияют на качество жизни человека и снижают риски развития заболеваний, связанных с иммунодефицитом», — сообщает заведующая отделением эпидемиологии и профилактики Ольга Горбунова.

При отрицательном результате важно продолжить соблюдать простые меры профилактики. В случае положительного — необходимо начать лечение антиретровирусными препаратами, которые напрямую влияют на качество жизни и снижают риски развития заболеваний, связанных с иммунодефицитом.

Сдать тест на ВИЧ также можно бесплатно и анонимно по адресу Центра по борьбе со СПИДом: город Котельники, микрорайон Силикат, дом 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства. Подробная информация о ВИЧ/СПИДе доступна на сайте.