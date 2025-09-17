Выездное чипирование и вакцинация домашних животных пройдут в Балашихе

В городском округе Балашиха специалисты государственной ветеринарной службы регулярно проводят бесплатные акции по чипированию, регистрации и вакцинации домашних животных. Такие мероприятия позволяют владельцам питомцев обеспечить им надежную защиту и своевременную медицинскую помощь.

Для участия в акции хозяину животного необходимо иметь при себе паспорт владельца и ветеринарный паспорт животного.

В октябре 2025 года выездные мероприятия запланированы в следующих местах: 2 октября с 11:00 до 13:00 в парке «Пехорка» (улица Парковая); 23 октября с 13:00 до 15:00 в Никольско-Архангельском парке (улица Святоникольская).

Чипирование домашних животных значительно увеличивает шансы вернуть питомца, если он потеряется. Регистрация помогает бороться с безответственным отношением к животным и облегчает проведение различных процедур, связанных с уходом и лечением. Вакцинация же обеспечивает профилактику опасных заболеваний, в том числе бешенства, защищая как самих питомцев, так и окружающих их людей.