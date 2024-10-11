Выездная встреча жителей с представителями «Мособлгаза» пройдет 17 октября

В городском округе Чехов состоится выездная встреча жителей со специалистами компании «Мособлгаз» и ее генеральным директором Игорем Барановым. Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Дружба» 17 октября.

Жители Чехова смогут задать вопросы, касающиеся газоснабжения, на встрече с генеральным директором компании «Мособлгаз» Игорем Барановым и специалистами предприятия.

На мероприятии собравшиеся обсудят «социальную газификацию», подключение к газопроводам, техобслуживание и эксплуатацию газовых приборов.

Собрание пройдет 17 октября в 15:00 во Дворце культуры «Дружба» по адресу: улица Чехова, дом № 45.

Чтобы принять участие, необходимо заранее отправить свои контактные данные и вопросы до 14:00 16 октября на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru.

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