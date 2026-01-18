Выездная встреча жителей с представителями администрации пройдет в Химках

В Химках пройдет очередная выездная встреча администрации с жителями. На ней можно будет напрямую задать вопросы представителям городских управлений и профильных служб.

Мероприятие состоится 21 января с 18:00 до 20:00 в лицее № 7 на улице Ватутина, дом 2. На встрече можно получить консультации по широкому кругу тем: благоустройство, социальное обеспечение, ЖКХ, здравоохранение, безопасность и предпринимательство.

«Мы видим динамику обращений из разных микрорайонов. Это помогает понять, на какую сферу на конкретной территории стоит обратить особое внимание», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Еженедельные выездные администрации стали эффективным форматом для диалога с жителями. Такой системный подход позволяет оперативно реагировать на запросы и повышать качество жизни во всем округе.