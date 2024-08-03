Выездная встреча жителей с администрацией Чехова прошла в поселке Новый Быт

Фото: Телеканал «360»

В Чехове прошла очередная «выездная администрация», которая уже несколько лет работает в открытом формате. На этот раз встреча состоялась в селе Новый Быт, где более 250 человек пришли задать свои вопросы главе округа Михаилу Собакину.

Наиболее острой темой на приеме стала работа котельной и подача горячей воды. Генеральный директор «ЖКХ Чеховского района» Кирилл Манихин объяснил, что перебои были связаны с нехваткой кадров и болезнями сотрудников.

Среди других обсуждаемых тем были вопросы своевременного вывоза мусора, содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, содержания контейнерных площадок и чистки водоемов. Особое внимание уделили вопросам здравоохранения и доступности медицинского обслуживания.

Все поступившие обращения были зафиксированы и оформлены в протокол. Решение части из них требует больше времени, позже заявители получат письменные ответы.

Участники отметили, что «выездная администрация» продолжает доказывать свою эффективность в решении насущных проблем жителей Чехова и окрестностей.

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