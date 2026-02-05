Выездная встреча представителей властей с жителями села Ельдигино прошла в Пушкино

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

На встрече присутствовали глава округа Максим Красноцветов, его заместители, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, член Общественной палаты региона Инна Орлова, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и депутаты местного совета.

В центре обсуждения оказались транспорт, здравоохранение, земельные отношения и поддержка семей участников специальной военной операции. По каждому вопросу жители получили подробные пояснения. Часть обращений, требующих детальной проработки, взяли в работу с определением сроков исполнения.

«Прямое общение помогает лучше понять потребности людей и оперативно реагировать», — отметили в администрации.

Общение продолжилось и после официальной части. Такой подход позволяет не только оперативно решать текущие задачи, но и укреплять взаимопонимание между властью и обществом.