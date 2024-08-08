Выездная встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Федино

В Воскресенске регулярно проходят встречи представителей муниципальной власти и государственных структур с жителями. Очередной прием состоялся в селе Федино, где жители не только самого села, но и близлежащих населенных пунктов Гостилово, Катунино и Лукьяново смогли обратиться к представителям власти.

Основные темы обращений касались ремонта дорог, уличного освещения, содержания многоквартирных домов и проблемы подтопления. Все вопросы зафиксировали и взяли в работу профильными специалистами. Многие обращения уже находятся в процессе решения и вскоре будут удовлетворены.

Напомним, что следующая встреча с жителями запланирована на 21 августа в Доме культуры села Барановское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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