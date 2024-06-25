Выездная встреча администрации с жителями прошла в Цареве
Администрация городского округа Пушкинский провела выездной прием жителей в Цареве. На встрече далось решить вопросы ЖКХ, содержания территорий и благоустройства.
Формат выездной администрации — это удобный способ общения жителей и представителей власти. На встречу с жителями выезжает целая команда специалистов: профильные заместители главы округа, руководители управлений и отделов, депутаты, в том числе представители «Единой России». Все готовы выслушать и помочь.
«Считаю, что данное мероприятие очень важно для населения и для нас как депутатов, потому что мы получаем обратную связь и понимаем те проблемы, которые действительно насущны, которые тревожат людей», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула.
На встречу пришли 58 человек. Жителей интересовало качество обслуживания жилых домов, ремонт дорог, моста и футбольного поля, волновали вопросы реновации и многое другое.
«Все вопросы, которые мы сегодня обсудили, по большому счету носят такой локальный характер, их можно разрешить в ближайшее время. Отмечу, что в сельском поселении Царево прием жителей проходил в школе. Эта школа у нас практически новая, после капитального ремонта, который мы выполнили в прошлом году», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
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