Выездная встреча администрации с жителями прошла в Цареве

Формат выездной администрации — это удобный способ общения жителей и представителей власти. На встречу с жителями выезжает целая команда специалистов: профильные заместители главы округа, руководители управлений и отделов, депутаты, в том числе представители «Единой России». Все готовы выслушать и помочь.

«Считаю, что данное мероприятие очень важно для населения и для нас как депутатов, потому что мы получаем обратную связь и понимаем те проблемы, которые действительно насущны, которые тревожат людей», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула.

На встречу пришли 58 человек. Жителей интересовало качество обслуживания жилых домов, ремонт дорог, моста и футбольного поля, волновали вопросы реновации и многое другое.