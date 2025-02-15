Выездная встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках

Сотрудники администрации и представители профильных ведомств провели встречу с жителями в Старых Химках. Всего специалисты обработали свыше 100 обращений.

Традиционно больше всего жителей интересовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Горожане высоко оценили формат выездного приема. Благодаря ему жители могут в кратчайшие сроки получить ответы на волнующие вопросы, обратиться к нескольким специалистам одновременно и предложить собственные идеи по улучшению городской инфраструктуры.

«Сегодня я обратилась с просьбой построить современную спортивную площадку. Вопрос зафиксировали. Мы уже не первый раз обращаемся, и нас всегда слышат», — поделилась жительница Химок Екатерина Лельникова.

Кроме того, на выездных встречах горожане могут оставить заявки на проведение ремонтных работ и написать отзыв о работе администрации. Специально для этого предусмотрены QR-код и электронная форма.

Напомним, что с начала 2025 года сотрудники администрации организовали уже пять выездных приемов. Всего за прошлый год представители профильных ведомств приняли свыше 2,6 тысяч обращений.