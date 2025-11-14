Выездная встреча администрации с жителями прошла в школе «Наследие» в Химках

В Химках в школе «Наследие» 12 ноября состоялось выездное заседание администрации. Глава города Елена Землякова вместе со специалистами рассмотрела 47 обращений жителей.

Михаил Башилов из квартала Старбеево обратился с двумя вопросами: об обрезке деревьев на улице Ленина и улучшении пешеходного моста, ведущего к Московскому каналу.

«Дала необходимые поручения профильному заместителю. Сотрудники МБУ „ОГХ“ уже сегодня выполнили работы по кронированию деревьев и провели локальный ремонт пешеходного моста. Также проведем переговоры с ФГУП „Канал имени Москвы“ о необходимости обустройства лестницы, ведущей к каналу», — поделилась глава городского округа Елена Землякова.

Такой системный формат выездных администраций позволяет оперативно реагировать на запросы жителей и улучшать условия жизни на территории округа. Каждую неделю представители администрации совместно с управляющими компаниями проводят приемы граждан в разных районах. Уже с начала года прошло 42 таких выездных встреч.

Следующая выездная администрация запланирована на 19 ноября в школе № 19 в деревне Брехово, 78а.