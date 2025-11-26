Выездная встреча администрации с жителями прошла в Шатуре

Выездная встреча администрации Шатуры с жителями прошла в библиотеке на проспекте Борзова 25 ноября. В ней приняли участие глава округа Николай Прилуцкий, директор Шатурской ГРЭС Сергей Овчинников и первый замминистра энергетики Московской области Расим Тактаров.

Они рассказали горожанам о ходе работ по подаче отопления и горячего водоснабжения в домах. Аварийные бригады продолжают трудиться в круглосуточном режиме. Подача тепла возобновилась во всех социальных учреждениях и квартирах шатурян. Специалисты работают над поэтапным запуском горячей воды.

Глава округа поблагодарил всех работников, которые самоотверженно трудятся над устранением последствий, а также жителей за поддержку, терпение и понимание ситуации.