Выездная встреча администрации с жителями прошла в Шатуре
Выездная встреча администрации Шатуры с жителями прошла в библиотеке на проспекте Борзова 25 ноября. В ней приняли участие глава округа Николай Прилуцкий, директор Шатурской ГРЭС Сергей Овчинников и первый замминистра энергетики Московской области Расим Тактаров.
Они рассказали горожанам о ходе работ по подаче отопления и горячего водоснабжения в домах. Аварийные бригады продолжают трудиться в круглосуточном режиме. Подача тепла возобновилась во всех социальных учреждениях и квартирах шатурян. Специалисты работают над поэтапным запуском горячей воды.
Глава округа поблагодарил всех работников, которые самоотверженно трудятся над устранением последствий, а также жителей за поддержку, терпение и понимание ситуации.
На вопросы жителей ответили Николай Прилуцкий, его заместители, руководители организаций и предприятий округа.
Большинство обращений касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Жители жаловались на состояние подвалов, чердачных помещений, некачественную уборку входных групп, просили установить освещение, искусственные неровности, ограждения.
В ближайшее время специалисты побывают по каждому из указанных адресов.
Участники отметили, что на пруду около 21-го поселка плавает одинокий лебедь, который не смог улететь в теплые края. Люди готовы забрать птицу себе. Начальнику отдела экологии администрации поручили взять на себя отлов.
Всего в ходе работы выездной администрации было зарегистрировано 39 вопросов. Каждый из них будет проработан профильными специалистами.