Выездная встреча администрации с жителями прошла в Серпухове

Представители администрации городского округа Серпухов вместе с депутатами окружного Совета Валерием Кузнецовым и Юлией Громовой рассмотрели обращения жителей. Главными темами выездной встречи были жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, освещение улиц, развитие культуры и спорта.

В Серпухове обновили парк Победы и стелу, сквер «Таблетка», бульвар имени Андрея Болотова и сквер имени Александра Черкашина. В ближайшее время приведут в порядок сквер имени Михаила Кузнецова. Профильные специалисты возьмут на контроль вопросы по обустройству пешеходного прохода на Южной улице.

На встрече упомянули также о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. В Серпухове проведут множество мероприятий, для этого задействуют известные общественные площадки города.

Также в 2025 году начнется разработка документации по капитальному ремонту Детской музыкальной школы имени Александра Алябьева. В течение двух лет учреждение полностью модернизируют.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.