Выездная встреча администрации с жителями прошла в Правдинском | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:46 Выездная встреча администрации с жителями прошла в Правдинском Телеканал «360»

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Администрация городского округа Пушкинский провела выездную встречу с жителями в поселке Правдинский. В Доме культуры собралось более 50 человек.

Жители поселка обратили со своими вопросами и предложениями к главе городского округа Пушкинский Максиму Красноцветову, его заместителям, депутатам и представителям управляющей компании.

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Большинство вопросов касались благоустройства придомовых территорий, проблем с водоснабжением и водоотведением, аварийными домами и переездом через железную дорогу. Общение в формате выездной администрации продлилось более двух часов.

«Все вопросы, которые мы сегодня обсуждали, безусловно важны. И я уверен, что в ближайшее время именно по тем моментам, которые нужно оперативно решить, все решения будут приняты», — сказал Красноцветов.

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