Выездная встреча администрации с жителями пройдет в Химках 12 ноября

В микрорайоне Клязьма-Старбеево в Химках 12 ноября пройдет встреча администрации с жителями. Выездной прием станет 42 с начала года.

Жители смогут лично задать вопросы по проблемам благоустройства, коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной сферы, а также предложить идеи по развитию округа. Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Чернышевского, дом 3А (школа «Наследие», корпус № 4).

У граждан также будет возможность подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв в онлайн-формате.

Формат выездных администраций хорошо зарекомендовал себя в Химках, позволяя жителям за один вечер получить обратную связь от специалистов разных профилей. Такие встречи способствует оперативному решению актуальных вопросов городской среды.

Предыдущая администрация прошла в микрорайоне Новогорск-Планерная. На ней приняли 79 обращений химчан.