Выездная встреча администрации с жителями Лобни пройдет 22 августа

Очередной выездной прием граждан проведут в городском округе Лобня 22 августа. В школе № 10 с жителями встретится глава округа Анна Кротова, сотрудники администрации, представители управляющих компаний.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проведет выездной прием жителей с участием специалистов администрации округа, депутатов, сотрудников управляющих и ресурсоснабжающих компаний и других служб города.

На встрече Анна Кротова подведет итоги работы за месяц, а горожане смогут задать ей и другим участникам интересующие вопросы. Для тех, кто не сможет приехать лично, организуют традиционную онлайн-трансляцию в телеграм-канале главы муниципалитета.

Выездной прием пройдет 22 августа в 17:00 в школе № 10 по адресу: Лобненский бульвар, дом № 6.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».