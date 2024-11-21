Выездная встреча администрации с жителями Химок пройдет 28 ноября

Выездная администрация начнет работу в Старых Химках 28 ноября. Жители смогут задать волнующие вопросы представителям управлений и городских служб.
Прием проведут 28 ноября с 18:00 до 20:00 на базе школы №30 в микрорайоне Клязьма-Старбеево. Участники встречи смогут получить консультации и задать вопросы на темы ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения и другие. С собой необходимо взять паспорт.
Выездные администрации помогают оперативно решить возникшие у жителей проблемы.
Всего с начала года в микрорайонах округа провели 49 таких приемов, на которых приняли в работе свыше 2,5 тысячи обращений. Большинство из них были связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, транспортом и благоустройством.
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