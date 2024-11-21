Выездная встреча администрации с жителями Химок пройдет 28 ноября

Прием проведут 28 ноября с 18:00 до 20:00 на базе школы №30 в микрорайоне Клязьма-Старбеево. Участники встречи смогут получить консультации и задать вопросы на темы ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения и другие. С собой необходимо взять паспорт.

Выездные администрации помогают оперативно решить возникшие у жителей проблемы.

Всего с начала года в микрорайонах округа провели 49 таких приемов, на которых приняли в работе свыше 2,5 тысячи обращений. Большинство из них были связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, транспортом и благоустройством.