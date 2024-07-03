Выездная встреча администрации Пушкино с жителями прошла в Ивантеевке

Пресс-служба городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба городского округа Пушкинский

Администрация городского округа Пушкинский провела выездной прием жителей в образовательном центре № 2 в Ивантеевке. Вопросы жителей рассмотрели глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, депутаты и активисты «Единой России».

На встречу пришли около 65 человек. Они обсудили вопросы переселения из аварийного жилья, ЖКХ, транспорта, земельно-имущественных отношений, оказания материальной помощи и компенсационных выплат.

«Отмечу, что многие жители приходят с конкретными предложениями и собственным видением решения ситуации. По каждому вопросу гражданам были даны соответствующие разъяснения. Более сложные вопросы направлены ответственным службам для поиска эффективных вариантов их решения», — рассказал Максим Красноцветов.

В конце встречи глава округа поблагодарил всех участников за плодотворную работу.

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