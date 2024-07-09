Выездная встреча администрации Мытищ с жителями прошла в парке Ветеранов

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Мытищинский парк Ветеранов, хотя еще не полностью открыт, уже доступен для отдыха жителям и гостям округа. Однако не все обновления в парке были одобрены местными жителями. Срочную выездную администрацию по текущей ситуации в парке провел исполняющий обязанности главы округа Олег Сотник.

Основное внимание на встрече уделили «площадке с самолетами». Этот уникальный арт-объект органично вписался в парковое пространство, но вызвал разногласия среди жителей по своему функционалу. Площадка пользуется популярностью среди подростков, однако не хватает новых и безопасных развлечений для малышей.

Олег Сотник отметил, что пока основные работы не завершены, мы продолжаем встречаться с жителями, обсуждать вопросы и предложения. Часто случается, что у архитекторов одно видение, а у жителей — другое.

Отметим, что на этой встрече обсудили отдельные моменты по обустройству территории и диалог с жителями продолжится, чтобы найти наилучший вариант для всех.

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