Выездная встреча администрации Фрязина с жителями прошла в ДК «Исток»

Мероприятие прошло в окружении выставки «Гордимся Победой», созданной легендарным ветераном-фронтовиком, почетным гражданином Фрязина Иваном Жучковым. На вопросы жителей отвечали глава городского округа Дмитрий Воробьев, его заместители, депутаты и представители профильных служб.

Во встрече также участвовали директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко и заведующая отделом Министерства культуры и туризма Подмосковья Юлия Зуева. Темами обсуждения были жилищно-имущественные вопросы, модернизация библиотек и молодежных пространств.

Жители улиц Октябрьской, Дудкина и Комсомольской, расположенных около ДК «Исток» пожаловались на шумные компании, мешающие отдыху в общественных пространствах, а также на мототранспорт, который по ночам нарушает их покой. Дмитрий Воробьев пообещал, что проблема будет проработана совместно с сотрудниками полиции и ГИБДД, а также вынесена на ближайшую комиссию по безопасности дорожного движения.

«Такой формат встреч — возможность услышать друг друга. Только в прямом разговоре можно понять, какие изменения действительно нужны людям» — подчеркнул глава Фрязина.